Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Пожар в киевском банке

Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Пожар в киевском банкеВыпуск новостей 9 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 12:00 – в Киеве под консульством России прошла акция в поддержку политических заключенных Кремля. В Соломенском районе Киева неизвестные бросили коктейль Молотова в отделение "Ощадбанка".
Также в выпуске:
В Украине почтили память жертв войны, ровно 77 лет назад в четыре часа утра немецкая авиация начала бомбить Киев.
Российско-оккупационные войска 29 раз открывали огонь, один украинский защитник получил осколочное ранение.
США требуют от России впустить украинских представителей к Олегу Сенцову и Владимиру Балуху.
Источник: 24 канал
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