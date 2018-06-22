Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Пожар в киевском банке

В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 12:00 – в Киеве под консульством России прошла акция в поддержку политических заключенных Кремля. В Соломенском районе Киева неизвестные бросили коктейль Молотова в отделение "Ощадбанка".

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