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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Прибытие кораблей НАТО в Украину

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 12:00 – под стенами посольства России прошла акция "День рождения без праздника". Активисты и правозащитники требовали расследовать дела похищения граждан Украины в Крыму, которые произошли после аннексии полуострова. Шесть судов из четырех стран Альянса будут находиться в Одессе до четверга. Они проведут совместные учения с кораблями МВС Украины

Также в выпуске:

КНДР начала демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса.

Масштабные лесные пожары в Греции: уже десятки погибших и более сотни пострадавших.

Сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного.

Теги: Новости Киева Водный транспорт Аннексия Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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