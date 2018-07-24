Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Прибытие кораблей НАТО в Украину

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 12:00 – под стенами посольства России прошла акция "День рождения без праздника". Активисты и правозащитники требовали расследовать дела похищения граждан Украины в Крыму, которые произошли после аннексии полуострова. Шесть судов из четырех стран Альянса будут находиться в Одессе до четверга. Они проведут совместные учения с кораблями МВС Украины

Также в выпуске: КНДР начала демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса. Масштабные лесные пожары в Греции: уже десятки погибших и более сотни пострадавших. Сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного.