Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством России. Прибытие кораблей НАТО в Украину
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 12:00 – под стенами посольства России прошла акция "День рождения без праздника". Активисты и правозащитники требовали расследовать дела похищения граждан Украины в Крыму, которые произошли после аннексии полуострова. Шесть судов из четырех стран Альянса будут находиться в Одессе до четверга. Они проведут совместные учения с кораблями МВС Украины
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Источник: 24 канал
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