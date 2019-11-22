13:26
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Выпуск новостей за 12:00: Автокрушение в Киеве. Голодание адвоката семей Героев Небесной Сотни

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 12:00 – утром на столичном Подоле элитный Porsche снес на большой скорости светофор, зацепил дорожный отбойник, перелетел через забор, а потом перевернулся на крышу. Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Не будет принимать пищу, пока не возобновят следствие по делам Майдана.

      Также в выпуске:

      Очередной раунд слушаний по захвату украинских кораблей начинается в Арбитражном трибунале.

      Аэропорт Одессы до сих пор не принимает самолеты. Все рейсы по меньшей мере до 14 часов отменили из-за аварийной посадки турецкого самолета накануне вечером.

      Украина обжаловала решение итальянского суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

      Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

      Кива, Шуфрич, Вакарчук о своем армейском опыте
      сегодня
      1319
      Теги: Аварии и ДТП Небесная Сотня Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1316
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3694
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      186
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 415
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 919
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук