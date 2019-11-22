Выпуск новостей за 12:00: Автокрушение в Киеве. Голодание адвоката семей Героев Небесной Сотни

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 12:00 – утром на столичном Подоле элитный Porsche снес на большой скорости светофор, зацепил дорожный отбойник, перелетел через забор, а потом перевернулся на крышу. Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Не будет принимать пищу, пока не возобновят следствие по делам Майдана.

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