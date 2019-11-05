Выпуск новостей за 12:00: Автомобильная авария в Броварах. Поиски взрывчатки в метро Киева

В выпуске новостей за 5 ноября на 12:00 – в Броварах Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся Daewoo Lanos. Женщину-водителя этой машины спасти не удалось – погибла сразу. В Столичной подземке снова искали взрывчатку. С утра в полицию позвонили неизвестные и сообщили о заминировании центральных станции – Майдана Независимости на Дворца спорта.

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