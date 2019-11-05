13:53
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 12:00: Автомобильная авария в Броварах. Поиски взрывчатки в метро Киева

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября на 12:00 – в Броварах Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся Daewoo Lanos. Женщину-водителя этой машины спасти не удалось – погибла сразу. В Столичной подземке снова искали взрывчатку. С утра в полицию позвонили неизвестные и сообщили о заминировании центральных станции – Майдана Независимости на Дворца спорта.

      Также в выпуске:

      В метро Окленда в штате Калифорния спасли опрометчивого пассажира, который пытаясь пройти по краю платформы, не удержался и упал на рельсы прямо перед поездом.

      В Харькове зафиксировали первый случай дифтерии за 11 лет. Заболела 29-летняя женщина.

      В центре Ровно сгорел ресторан. Ожоги лица и рук получил охранник, который самостоятельно взялся тушить пожар до приезда спасателей.

      blog_ava
      Главные новости 4 ноября: скандальная переписка Тищенко, год без Кати и Луценко сложила мандат
      сегодня
      1659
      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сегодня , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 672
      Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      сегодня , 10:01 Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      Ірина Поліщук 158
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сегодня , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1595
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 361
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сегодня , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 824
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук