Выпуск новостей за 12:00: Балух готовит иск против РФ. Отсрочка штрафов для "евроблях"
В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 12:00 – украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека. Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом, который предусматривает увеличение времени для растаможки авто на еврономерах до 20 ноября 2019 года.
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