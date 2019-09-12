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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ

      Выпуск новостей за 12:00: Балух готовит иск против РФ. Отсрочка штрафов для "евроблях"

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      В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 12:00 – украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека. Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом, который предусматривает увеличение времени для растаможки авто на еврономерах до 20 ноября 2019 года.

      Также в выпуске:

      На Донбассе обострение. За последние сутки боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. Двое наших защитников погибли, один тяжело ранен.

      В Киеве стартует 16 ежегодный форум "Ялтинская Европейская Стратегия". После аннексии Крыма его проводят в столице.

      Масштабную нарколабораторию разоблачила полиция На Киевщине. Мужчины выращивали каннабис в помещении ночного клуба.

      Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины.

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      Теги: Штрафы Обмен пленными Украина – Россия Европейский суд Владимир Балух Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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