Выпуск новостей за 12:00: Балух готовит иск против РФ. Отсрочка штрафов для "евроблях"

В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 12:00 – украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека. Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом, который предусматривает увеличение времени для растаможки авто на еврономерах до 20 ноября 2019 года.

Также в выпуске: На Донбассе обострение. За последние сутки боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. Двое наших защитников погибли, один тяжело ранен. В Киеве стартует 16 ежегодный форум "Ялтинская Европейская Стратегия". После аннексии Крыма его проводят в столице. Масштабную нарколабораторию разоблачила полиция На Киевщине. Мужчины выращивали каннабис в помещении ночного клуба. Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины.

Источник: 24 канал