Выпуск новостей за 12:00 Блокировка дорог "евробляхерами". Кадровые изменения в "Оппоблоке"

В выпуске новостей за 20 ноября состояние на 12:00 - "евробляхеры" объяви всеукраинскую акцию протеста, которая проходит во всех областях страны, кроме Закарпатья и Луганщины. Митингующие также заблокировали пункт пропуска на границе с Беларусью. Из "Оппозиционного блока" исключили нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

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