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      Выпуск новостей за 12:00 Блокировка дорог "евробляхерами". Кадровые изменения в "Оппоблоке"

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября состояние на 12:00 - "евробляхеры" объяви всеукраинскую акцию протеста, которая проходит во всех областях страны, кроме Закарпатья и Луганщины. Митингующие также заблокировали пункт пропуска на границе с Беларусью. Из "Оппозиционного блока" исключили нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

      Также в выпуске:

      Сутки на фронте: трое защитников ранены, боевики открывали огонь 21 раз.

      Четыре сенатора в США против того, чтобы россиянин стал руководителем Интерпола.

      В Киеве митингуют родственники девочки, которая отравилась в лагере "Славутич".

       

       

      Теги: Новости Киева Выпуск новостей Оппозиционный блок Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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