Выпуск новостей за 12:00: Блокпосты на въезде во Львов. Помощь Украине Италии
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 12:00 – на въезде во Львовскую область установят блокпосты, там будут проверять температуру. Примерно на 14 КПП будут находиться медики, мчс, полиция, Нацгвардия и местная власть. Украина передала Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом – 5 тонн дезинфекторов. Это было инициативой президента Владимира Зеленского.
Также в выпуске:
Уже вторые сутки на Львовщине тушат масштабный пожар на мусорной свалке.
Супергерои против коронавируса: по улицам Одессы ходят герои фильмов и напоминают о правилах безопасности во время эпидемии.
На Днепропетровщине вспышка коронавируса произошла из-за собрания баптистов.
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