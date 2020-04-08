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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Блокпосты на въезде во Львов. Помощь Украине Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 12:00 – на въезде во Львовскую область установят блокпосты, там будут проверять температуру. Примерно на 14 КПП будут находиться медики, мчс, полиция, Нацгвардия и местная власть. Украина передала Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом – 5 тонн дезинфекторов. Это было инициативой президента Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      Уже вторые сутки на Львовщине тушат масштабный пожар на мусорной свалке.

      Супергерои против коронавируса: по улицам Одессы ходят герои фильмов и напоминают о правилах безопасности во время эпидемии.

      На Днепропетровщине вспышка коронавируса произошла из-за собрания баптистов.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Львова Выпуск новостей
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