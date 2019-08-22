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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Бойцы ВСУ дали отпор врагу. Встреча Зеленского с Трампом

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 12:00 – 54 бригада опубликовала видео, на котором бойцы ВСУ отвечают на провокации российских наемников. Эту операцию считают наиболее быстрой и успешной за время войны. МИД дел активно готовит встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Варшаве. Президентов пригласили туда по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Польши Выпуск новостей Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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