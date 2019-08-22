Выпуск новостей за 12:00: Бойцы ВСУ дали отпор врагу. Встреча Зеленского с Трампом

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 12:00 – 54 бригада опубликовала видео, на котором бойцы ВСУ отвечают на провокации российских наемников. Эту операцию считают наиболее быстрой и успешной за время войны. МИД дел активно готовит встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Варшаве. Президентов пригласили туда по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

Также в выпуске:

Российская правозащитница Виктория Ивлева сообщила, что восемь украинских политзаключенных перевели в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В Китае родился первый клонированный котенок: его 66 дней вынашивала суррогатная мать после того, как в ее лоно ввели клонированный эмбрион.

В Полтаве почти 15 часов пылает склад "Новой почты". Пожар вспыхнул накануне вечером. Пламя распространилось на площадь в полторы тысячи квадратных метров.

Новоизбранные нардепы собираются на подготовительное заседание: о чем будут говорить.