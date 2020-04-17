Выпуск новостей за 12:00: Большая пропасть в Киеве. Ослабление карантина в Дании
В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 12:00 – масштабный двойной провал случился на улице Вадима Гетьмана в Киеве. Примерно в 9:00 посреди дороги в асфальте появились 2 огромных провала. Из-за этого движение пришлось перекрыть. Дания ослабляет карантин – с 20 апреля там разрешат открыть парикмахерские, салоны красоты и автошколы.
Также в выпуске:
Киевлянам советуют не выходить на улицу и не открывать окна, ведь город охватил плотный смог.
Известный британский уличный художник начал работать дома.
В китайском городе Ухань, откуда COVID-19 начал распространяться по миру, пересчитали количество жертв недуга.
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