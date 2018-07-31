Выпуск новостей за 12:00: Бомба во Львове. Суд над Януковичем
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 12:00 – охранник офиса юридической фирмы во Львове осматривал территорию и увидел неизвестного мужчину, который подкладывал что-то под дерево. Полиция и саперы вовремя обезвредили опасную находку. В Оболонском суде адвокаты Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, продолжают срывать заседание, требуя отвода прокуроров и судей.
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Источник: 24 канал
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