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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Выпуск новостей за 12:00: Бомба во Львове. Суд над Януковичем

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 12:00 – охранник офиса юридической фирмы во Львове осматривал территорию и увидел неизвестного мужчину, который подкладывал что-то под дерево. Полиция и саперы вовремя обезвредили опасную находку. В Оболонском суде адвокаты Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, продолжают срывать заседание, требуя отвода прокуроров и судей.

Также в выпуске:

Последствия ночной непогоды в Украине.

Парламент Македонии назначил референдум относительно названия страны на 30 сентября.

Островский, который сбил насмерть ребенка, обжалует решение суда о своем аресте.

Теги: Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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