Выпуск новостей за 12:00: Борьба за церковь на Тернопольщине. Торнадо в США
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине жителям села Гнездычев пришлось отстаивать свое право на Украинскую православную церковь. Из-за того, что Московский патриархат и ПЦУ не смогли поделить храм произошло столкновение. В США прокатилась череда торнадо. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 23 человека.
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Источник: 24 канал
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