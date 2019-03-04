Выпуск новостей за 12:00: Борьба за церковь на Тернопольщине. Торнадо в США

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине жителям села Гнездычев пришлось отстаивать свое право на Украинскую православную церковь. Из-за того, что Московский патриархат и ПЦУ не смогли поделить храм произошло столкновение. В США прокатилась череда торнадо. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 23 человека.

Также в выпуске: ЦИК потратила 166 миллионов гривен на бюллетени. В Черкасской области объединенная территориальная община отказалась от государственных денег. В учебных заведениях начали сортировать мусор.