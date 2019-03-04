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      Выпуск новостей за 12:00: Борьба за церковь на Тернопольщине. Торнадо в США

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине жителям села Гнездычев пришлось отстаивать свое право на Украинскую православную церковь. Из-за того, что Московский патриархат и ПЦУ не смогли поделить храм произошло столкновение. В США прокатилась череда торнадо. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 23 человека.

      Также в выпуске:

      ЦИК потратила 166 миллионов гривен на бюллетени.

      В Черкасской области объединенная территориальная община отказалась от государственных денег.

      В учебных заведениях начали сортировать мусор.

      blog_ava
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      Теги: Православная церковь Украины Стихийный бедствия Выпуск новостей УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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