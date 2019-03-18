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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 12:00: Цена аннексии Крыма для России. Приход тепла в Украину

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 12:00 – аннексия Крыма стоила России 150 миллиардов долларов, за 5 лет оккупации российская экономика упала более чем на 10%. Это – данные исследования британского аналитика Скотта Джонсона. Почти на всю территорию Украины пришла сухая и теплая погода. Кратковременные дожди ожидаются разве что на Западе.

      Также в выпуске:

      Из-за демонтажа Шулявского моста проспект Победы остановился в километровых пробках.

      Ураган Идай унес жизни более 150 африканцев.

      В Москве активисты вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма.

      blog_ava
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      Теги: Аннексия Крыма Украина – Россия Выпуск новостей Погода
      Источник: 24 канал
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