Выпуск новостей за 12:00: Цена аннексии Крыма для России. Приход тепла в Украину

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 12:00 – аннексия Крыма стоила России 150 миллиардов долларов, за 5 лет оккупации российская экономика упала более чем на 10%. Это – данные исследования британского аналитика Скотта Джонсона. Почти на всю территорию Украины пришла сухая и теплая погода. Кратковременные дожди ожидаются разве что на Западе.

Также в выпуске: Из-за демонтажа Шулявского моста проспект Победы остановился в километровых пробках. Ураган Идай унес жизни более 150 африканцев. В Москве активисты вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма.