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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 12:00: COVID-19 в Вооруженных силах Украины. Контроль рынков

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 12:00 – в Вооруженных силах Украины за сутки обнаружили 9 новых случаев коронавируса. Больше всего на Харьковщине, где диагноз подтвердили у 6 военнослужащих. Контролировать работу рынков будут исключительно госструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Рекордну кількість смертей від COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.

      Вже цього четверга міністри закордонних справ Нормандської четвірки "зустрінуться" у форматі відеоконференції.

      Світовий банк виділив Україні додаткові 135 мільйонів доларів на медицину.

      Автор: Каролина Король
      Теги: Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
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