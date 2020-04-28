Выпуск новостей за 12:00: COVID-19 в Вооруженных силах Украины. Контроль рынков
В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 12:00 – в Вооруженных силах Украины за сутки обнаружили 9 новых случаев коронавируса. Больше всего на Харьковщине, где диагноз подтвердили у 6 военнослужащих. Контролировать работу рынков будут исключительно госструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Рекордну кількість смертей від COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.
Вже цього четверга міністри закордонних справ Нормандської четвірки "зустрінуться" у форматі відеоконференції.
Світовий банк виділив Україні додаткові 135 мільйонів доларів на медицину.
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