Выпуск новостей за 12:00: Дефицит койкомест в Черновцах. Медаль Ким Чен Ыну от Путина

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 12:00 – в Черновцах заканчиваются койкоместа для инфицированных коронавирусом. Об этом накануне сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Президент России наградил диктатора Ким Чен Ына медалью в честь годовщины "Победы в Великой Отечественной войне". Соответствующую информацию распространило российское посольство в КНДР.

Также в выпуске новостей на канале 24: По словам Дениса Шмыгаля, пик коронавирус завершится 8-9 мая. Школьники в Украине дистанционно будут завершать учебный год. В Китае внутренний туризм только за 4 дня принес в бюджет 6 миллиардов долларов. Празднование Дня Киева отменили из-за вспышки коронавируса.