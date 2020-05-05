Выпуск новостей за 12:00: Дефицит койкомест в Черновцах. Медаль Ким Чен Ыну от Путина
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 12:00 – в Черновцах заканчиваются койкоместа для инфицированных коронавирусом. Об этом накануне сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Президент России наградил диктатора Ким Чен Ына медалью в честь годовщины "Победы в Великой Отечественной войне". Соответствующую информацию распространило российское посольство в КНДР.
Также в выпуске новостей на канале 24:
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