12:27
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Выпуск новостей за 12:00: Дефицит койкомест в Черновцах. Медаль Ким Чен Ыну от Путина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 12:00 – в Черновцах заканчиваются койкоместа для инфицированных коронавирусом. Об этом накануне сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Президент России наградил диктатора Ким Чен Ына медалью в честь годовщины "Победы в Великой Отечественной войне". Соответствующую информацию распространило российское посольство в КНДР.

      Также в выпуске новостей на канале 24:

      По словам Дениса Шмыгаля, пик коронавирус завершится 8-9 мая.

      Школьники в Украине дистанционно будут завершать учебный год.

      В Китае внутренний туризм только за 4 дня принес в бюджет 6 миллиардов долларов.

      Празднование Дня Киева отменили из-за вспышки коронавируса.

      Теги: Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Минздрав "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо
      сегодня , 12:12 Минздрав "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо
      Павло Ковтонюк
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      4 мая , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук