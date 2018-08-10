Выпуск новостей за 12:00: Дело Кернеса. Наводнения во Франции

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 12:00 – Полтавский суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за нехватки доказательств, приговор объявил судья Андрей Антонов. Юг Франции страдает от наводнений, из-за непогоды несколько человек травмировались и оказались в больницах. Из региона уже эвакуированы больше полутора тысяч человек.

Также в выпуске: Нелегальные АЗС по всей стране торгуют дизелем и газом неизвестного происхождения. Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения. Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о резонансных делах и встрече с Президентом.