Выпуск новостей за 12:00: Дело Кернеса. Наводнения во Франции
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 12:00 – Полтавский суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за нехватки доказательств, приговор объявил судья Андрей Антонов. Юг Франции страдает от наводнений, из-за непогоды несколько человек травмировались и оказались в больницах. Из региона уже эвакуированы больше полутора тысяч человек.
Также в выпуске:
Нелегальные АЗС по всей стране торгуют дизелем и газом неизвестного происхождения.
Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения.
Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о резонансных делах и встрече с Президентом.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии