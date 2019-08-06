Выпуск новостей за 12:00: Дело против Порошенко. Стрельба в Канаде
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 12:00 – в Государственном Бюро расследований открыли уголовное производство против Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. В Торонто неизвестный открыл стрельбу по людям в ночном клубе. Пострадали по меньшей мере 17 человек.
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Источник: 24 канал
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