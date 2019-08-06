Выпуск новостей за 12:00: Дело против Порошенко. Стрельба в Канаде

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 12:00 – в Государственном Бюро расследований открыли уголовное производство против Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. В Торонто неизвестный открыл стрельбу по людям в ночном клубе. Пострадали по меньшей мере 17 человек.

Также в выпуске: На скандальном 210 избирательном округе пересчитали голоса: кто оказался победителем. В России под Красноярском взорвался склад с боеприпасами: есть как минимум одна жертва – военнослужащий. Лоукостер Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины в два раза. На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз, ученые связывают массовую гибель с повышением солености водоема.

Источник: 24 канал