Выпуск новостей за 12:00: Дело убийства "Сармата". Подробности гибели военного в Харькове
В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 12:00 – в Бердянске суд назначил 60 суток арест подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко спозывным "Сармат". Стали известны обстоятельства убийства военного в Харькове, которого накануне нашли в колодце на территории воинской части.
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В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, во время мониторингового визита у 10 воспитанников обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
Сколько за проезд в общественном транспорте платят в Киеве и Варшаве.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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