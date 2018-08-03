Выпуск новостей за 12:00: Дело убийства "Сармата". Подробности гибели военного в Харькове

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 12:00 – в Бердянске суд назначил 60 суток арест подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко спозывным "Сармат". Стали известны обстоятельства убийства военного в Харькове, которого накануне нашли в колодце на территории воинской части.

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