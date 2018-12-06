Выпуск новостей за 12:00: День Вооруженных Сил Украины. Волна гриппа и ОРВИ
В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 12:00 – в Украине отмечают День Вооруженных сил, основанный в 1993 году. Президент и главнокомандующий Порошенко почтил погибших героев в Зале Памяти Минобороны, после чего встретился с ДШВ на Житомирщине. В течение недели в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 200 тысяч украинцев.
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Источник: 24 канал
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