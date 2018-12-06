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      Выпуск новостей за 12:00: День Вооруженных Сил Украины. Волна гриппа и ОРВИ

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 12:00 – в Украине отмечают День Вооруженных сил, основанный в 1993 году. Президент и главнокомандующий Порошенко почтил погибших героев в Зале Памяти Минобороны, после чего встретился с ДШВ на Житомирщине. В течение недели в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 200 тысяч украинцев.

      Также в выпуске:

      В супермаркете Харькова правоохранитель застрелил покупателя, который набросился на того с ножом и несколько раз ударил в шею.

      В течение суток враг 15 раз вел огонь по нашим позициям, один военный ранен.

      День в Верховной Раде: депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.

      В УПЦ КП опровергают слухи об отказе Филарета от престола.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Грипп в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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