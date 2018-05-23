Выпуск новостей за 12:00: Днепр без воды. Разгром лагеря ромов

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 12:00 – из-за серьезной аварии треть жителей Днепра оказалась без воды. Вблизи Тернополя группа лиц битами разгромила лагерь цыган.

Также в выпуске: В ДТП на Львовщине погибло шесть человек. Российские оккупационные войска обстреляли мирную Талаковку вблизи Мариуполя. За минувшие сутки на фронте погиб один украинский защитник, трое – получили ранения. Госдеп призвал Россию прекратить эскалацию на Донбассе. Петр Порошенко опубликовал указ о расторжении ряда договоров Украины с СНГ.