Выпуск новостей за 12:00: Днепр без воды. Разгром лагеря ромов
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 12:00 – из-за серьезной аварии треть жителей Днепра оказалась без воды. Вблизи Тернополя группа лиц битами разгромила лагерь цыган.
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Источник: 24 Канал
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