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      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 12:00: Договоренности в Минске. Видео силовиков о мине Антоненко

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 12:00 – в Минске так и не смогли договориться о дате прекращения огня. Несмотря на то, что переговоры трехсторонней контактной группы продолжались до позднего вечера. Силовики обнародовали видео того, как обнаружили мину в квартире Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.

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      Теги: Минские договоренности Минск Выпуск новостей
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