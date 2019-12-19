Выпуск новостей за 12:00: Договоренности в Минске. Видео силовиков о мине Антоненко
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 12:00 – в Минске так и не смогли договориться о дате прекращения огня. Несмотря на то, что переговоры трехсторонней контактной группы продолжались до позднего вечера. Силовики обнародовали видео того, как обнаружили мину в квартире Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.
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