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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
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      Выпуск новостей за 12:00: ДТП на Львовщине. Смог или туман над Киевом

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 12:00 - на Львовщине легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадал водитель мотоцикла и его беременная жена. Киев несколько дней покрыт туманами, несет ли это опасность для жителей города - узнавала журналистка 24 канала.

      Также в выпуске:

      Боевики 17 раз нарушали режим тишины.

      Правоохранители устанавливают причины падения вертолета на Полтавщине, за штурвалом которого был Тарас Кутовой.

      Из-за густого тумана аэропорт "Киев" отменил утренние рейсы.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Экология Погода Новости Львова Выпуск новостей
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