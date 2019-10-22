Выпуск новостей за 12:00: ДТП на Львовщине. Смог или туман над Киевом
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 12:00 - на Львовщине легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадал водитель мотоцикла и его беременная жена. Киев несколько дней покрыт туманами, несет ли это опасность для жителей города - узнавала журналистка 24 канала.
Также в выпуске:
Боевики 17 раз нарушали режим тишины.
Правоохранители устанавливают причины падения вертолета на Полтавщине, за штурвалом которого был Тарас Кутовой.
Из-за густого тумана аэропорт "Киев" отменил утренние рейсы.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии