Выпуск новостей за 12:00: ДТП с участием подростка на Одесщине. Авария самолета в США

В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 12:00 в Одесской области несовершеннолетний без разрешения взял отцовский автомобиль и спровоцировал смертельное ДТП. Виновнику трагедии грозит до восьми лет за решеткой. В аэропорту американского штата Коннектикут произошла авария самолета времен Второй мировой войны. Семеро человек погибли.

Также в выпуске:

Российские наемники из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли окрестности поселка Золотое.

Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 миллионов гривен.

В нескольких городах устроили протесты против риска капитуляции Украины из-за формулы Штайнмайера.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что саммит в нормандском формате состоится в Париже.