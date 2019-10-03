Выпуск новостей за 12:00: ДТП с участием подростка на Одесщине. Авария самолета в США
В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 12:00 в Одесской области несовершеннолетний без разрешения взял отцовский автомобиль и спровоцировал смертельное ДТП. Виновнику трагедии грозит до восьми лет за решеткой. В аэропорту американского штата Коннектикут произошла авария самолета времен Второй мировой войны. Семеро человек погибли.
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