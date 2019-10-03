14:58
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Выпуск новостей за 12:00: ДТП с участием подростка на Одесщине. Авария самолета в США

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 12:00 в Одесской области несовершеннолетний без разрешения взял отцовский автомобиль и спровоцировал смертельное ДТП. Виновнику трагедии грозит до восьми лет за решеткой. В аэропорту американского штата Коннектикут произошла авария самолета времен Второй мировой войны. Семеро человек погибли.

      Также в выпуске:

      Российские наемники из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли окрестности поселка Золотое.

      Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 миллионов гривен.

      В нескольких городах устроили протесты против риска капитуляции Украины из-за формулы Штайнмайера.

      Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что саммит в нормандском формате состоится в Париже.

      blog_ava
      Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги?
      сегодня
      3310
      Теги: Выпуск новостей Новости США Новости Одессы авиация Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1330
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 4221
      Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      207
      Новый раунд российско-украинской войны
      2 октября , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны
      Антон Голобородько 751
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 октября , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1515
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук