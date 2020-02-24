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      Выпуск новостей за 12:00: ДТП с украинцами в Польше. Потерявшиеся туристы на Закарпатье

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 12:00 – в польском городе Катовице пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей. На Закарпатье со вчерашнего дня ищут группу заблудившихся возле горы Петрос.

      Также в выпуске:

      В Киеве возле метро "Сырец" с утра из-под земли фонтаном била вода. Скорее всего, прорвало одну из труб.

      Утром в Киеве в районе "Экспоцентра" загорелся ресторан.

      От ночного урагана больше всего пострадала Львовщина. Там без света почти сотня населенных пунктов.

      Базу Нацгвардии, где проходят карантин эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы, подключили к интернету. Об этом заявила Зоряна Скалецкая.

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      Теги: Новости Закарпатья Аварии и ДТП Выпуск новостей
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