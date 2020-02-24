Выпуск новостей за 12:00: ДТП с украинцами в Польше. Потерявшиеся туристы на Закарпатье
В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 12:00 – в польском городе Катовице пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей. На Закарпатье со вчерашнего дня ищут группу заблудившихся возле горы Петрос.
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