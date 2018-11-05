Выпуск новостей за 12:00: ДТП с украинским автобусом в Польше. Нападения на активистов

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 12:00 – в Польше в ДТП попал рейсовый автобус, который следовал из Киева в Германию. Пострадали семеро человек. Среди них – беременная женщина и двое детей. Депутаты от "Самопомочі" и "Батьківщини" требуют у председателя Верховной Рады создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов нападений на активистов.

Также в выпуск: Суд арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене, на два месяца без права залога. На Донбассе Украина потеряла за прошедшие сутки одного защитника, еще четверо – ранены. Во время бегства от львовских патрульных нетрезвый водитель перевернулся на авто. США ввели самые жесткие в истории санкции в отношении Ирана.