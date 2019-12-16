Выпуск новостей за 12:00: ДТП со сыном Героя Небесной Сотни. Новый руководитель НАПК

В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 12:00 – сегодня водителю, который насмерть сбил сына Героя Небесной Сотни, будут выбирать меру пресечения. Ему грозит до 8 лет за решеткой. Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Согласно результатам, НАПК возглавит Новиков Александр.

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Очередное прекращение огня на Донбассе могут объявить 20 или 21 декабря.

Адвокат одной из подозреваемых – детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко опроверг заявление полиции о том, что его подзащитная якобы выключила телефон перед тем, как взорвали машину Шеремета.

Российский канал показал в эфире комментарий президента Владимира Зеленского, который ранее громко анонсировал, как полноценное интервью. Длилось "полноценное интервью" – аж одну минуту.