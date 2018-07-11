Выпуск новостей за 12:00: ДТП в Харькове. Перспективы для Украины на саммите НАТО
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 12:00 – в спальном районе Харькова произошла страшная авария. Легковушка и двое мотоциклистов не разминулись на въезде во двор. И в итоге – двое погибших. 11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО. В Верховной Раде это событие не обошли стороной. В частности, народные избранники высказались относительно перспектив саммита Альянса для Украины.
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