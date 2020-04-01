Выпуск новостей за 12:00: Фейки о коронавирусе. Больной врач из окружения Путина
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 12:00 – из-за быстрого роста случаев коронавируса в мире, распространяются и фейки о нем. Почему так произошло и как уберечься от пандемии конспирологии – выясняли журналисты 24 канала. В Рф коронавирус обнаружили у врача, который накануне жал руку Владимиру Путину. Представитель российского президента заверил, что глава Кремля чувствует себя хорошо.
Также в выпуске:
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Об этом стало известно из заявления представителя ЕС Жозепа Борреля. Документ обнародовали на сайте Европейского совета.
Руководство Туркменистана приказало убрать слово "коронавирус" из государственных СМИ и информационных брошюр о здравоохранении. А за ношение маски в стране может задержать полиция.
Жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица. Женщина умерла на следующий день после родов. COVID-19 у нее диагностировали только после смерти.
За минувшие сутки российские наемники обстреляли позиции ВСУ 14 раз. Боевики убили одного украинского военного, еще двое – с ранениями.
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