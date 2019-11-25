Выпуск новостей за 12:00: Год после захвата кораблей россиянами. Драка фанов в Бразилии

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 12:00 – в этот день год назад, россияне дерзко напали на украинские корабли вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряков. Победа бразильской команды "Фламенго" в одном из самых престижных соревнований Латинской Америки – Кубка Либертадорес – завершилась массовой дракой футбольных фанатов с правоохранителями.

Также в выпуске:

Судно, которое потерпело крушение у побережья Одессы, до сих пор в море. И оказалось под прицелом объективов.

В Хельсинки отменили почти триста авиарейсов. И все из-за забастовки почтальонов.

Число погибших в результате масштабных наводнений на юге Франции достигло четырех.