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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Год после захвата кораблей россиянами. Драка фанов в Бразилии

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 12:00 – в этот день год назад, россияне дерзко напали на украинские корабли вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряков. Победа бразильской команды "Фламенго" в одном из самых престижных соревнований Латинской Америки – Кубка Либертадорес – завершилась массовой дракой футбольных фанатов с правоохранителями.

      Также в выпуске:

      Судно, которое потерпело крушение у побережья Одессы, до сих пор в море. И оказалось под прицелом объективов.

      В Хельсинки отменили почти триста авиарейсов. И все из-за забастовки почтальонов.

      Число погибших в результате масштабных наводнений на юге Франции достигло четырех.

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      Теги: Выпуск новостей Бразилия Конфликт в Азовском море
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