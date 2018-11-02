Выпуск новостей за 12:00: Годовщина Батуринской трагедии. Инспекторы по парковке во Львове

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 12:00 – сегодня исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии. Во Львове начали работать инспекторы по парковке.

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