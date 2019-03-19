Выпуск новостей за 12:00: Голосование в Антарктиде. Метро на Виноградарь
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 12:00 – на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде будет работать наиболее удаленный избирательный участок из всех в мире. Там избирательным правом воспользуются 34 человека – участники экпедиции. На площадке возле метро Сырец 19 марта началось строительство метро до жилого массива Виноградарь. Там уже возвели шахту глубиной 45 метров
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Источник: 24 канал
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