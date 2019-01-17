Выпуск новостей за 12:00: Голосование за отставку Мэй. Переход церквей к другим приходам

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 12:00 – после неудачного голосования за соглашение о Brexit британская оппозиция инициировала вотум недоверия Терезе Мэй. 16 января парламент Британии проголосовал против отставки политика. Рада приняла изменения к закону "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам.

Также в выпуске: ОБСЕ предложила ООН создать совместную миротворческую миссию на Донбассе. В одном из университетов Франции прогремела серия взрывов. В Национальном банке Украины обнародовали списки незаконных пунктов обмена валют в Украине. На Львовщине несколько часов тушили масштабный пожар на заводе.