Выпуск новостей за 12:00: Голосование за отставку Мэй. Переход церквей к другим приходам
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 12:00 – после неудачного голосования за соглашение о Brexit британская оппозиция инициировала вотум недоверия Терезе Мэй. 16 января парламент Британии проголосовал против отставки политика. Рада приняла изменения к закону "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам.
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Источник: 24 канал
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