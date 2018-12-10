Выпуск новостей за 12:00: Гонка вооружений Москвы и Вашингтона. Снегопады в США

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 12:00 – Кремль имеет 60 суток, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такой ультиматум на этой неделе Москве выдвинул Вашингтон. Снегопады бушуют на юге США, по меньшей мере один человек погиб, аэропорты отменили более тысячи авиарейсов, без электричества остались 380 тысяч домов.

Также в выпуске: Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России. Блок Пашиняна победил в выборах в парламент Армении. За прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз.