13:33
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Гонка вооружений Москвы и Вашингтона. Снегопады в США

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 12:00 – Кремль имеет 60 суток, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такой ультиматум на этой неделе Москве выдвинул Вашингтон. Снегопады бушуют на юге США, по меньшей мере один человек погиб, аэропорты отменили более тысячи авиарейсов, без электричества остались 380 тысяч домов.

      Также в выпуске:

      Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России.

      Блок Пашиняна победил в выборах в парламент Армении.

      За прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз.

      Теги: Оружие Новости России Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як українці виборюють свої права: топ прикладів потужної громадської активності 2018 року
      сегодня , 13:00 Як українці виборюють свої права: топ прикладів потужної громадської активності 2018 року
      Крістіна Бердинських 20
      "Удар в спину" российскому экспорту
      сегодня , 12:00 "Удар в спину" российскому экспорту
      Злой Одессит 3301
      Разгромы от "Шахтера" и "Динамо", "Александрия" неожиданно проигрывает дома: итоги 18-го тура
      сегодня , 11:56 Разгромы от "Шахтера" и "Динамо", "Александрия" неожиданно проигрывает дома: итоги 18-го тура
      Ігор Саджениця 93
      Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      Максим Карижський 3131
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 декабря , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3601
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук