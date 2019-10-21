Выпуск новостей за 12:00: Горе-мать в Запорожье. Аномальное количество ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 12:00 – в Запорожье женщина ранила кухонным ножом трех своих детей и хотела покончить с собой. В самом тяжелом состоянии сейчас двое – семи и трех лет, они находятся в реанимации. Их же мать отправили в специализированное медучреждение. В Киеве из-за аномально густого тумана произошло около пятидесяти ДТП.

Также в выпуске: Владимир Путин не смог запустить ракету с подводной лодки. Шоу "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В США требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.