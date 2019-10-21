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      СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 12:00: Горе-мать в Запорожье. Аномальное количество ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 12:00 – в Запорожье женщина ранила кухонным ножом трех своих детей и хотела покончить с собой. В самом тяжелом состоянии сейчас двое – семи и трех лет, они находятся в реанимации. Их же мать отправили в специализированное медучреждение. В Киеве из-за аномально густого тумана произошло около пятидесяти ДТП.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин не смог запустить ракету с подводной лодки.

      Шоу "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      В США требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Новости Запорожья
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