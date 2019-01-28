Выпуск новостей за 12:00: Грипп на Сумщине. Пожар в Харькове
В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 12:00 – в Шостке на Сумщине, из-за гриппа отправили на карантин все школы города. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В Харькове ночью более трех часов тушили пожар в торговом центре "Мираж", вспыхнула она около четырех часов утра.
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Источник: 24 канал
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