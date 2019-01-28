14:10
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Выпуск новостей за 12:00: Грипп на Сумщине. Пожар в Харькове

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 12:00 – в Шостке на Сумщине, из-за гриппа отправили на карантин все школы города. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В Харькове ночью более трех часов тушили пожар в торговом центре "Мираж", вспыхнула она около четырех часов утра.

      Также в выпуске:

      Монумент российским захватчикам в оккупированном Симферополе неизвестный облил черфоною краской.

      Причиной возгорания двух судов возле Керченского пролива стало нарушение правил безопасности во время перегрузки топлива.

      В Венесуэле почти 800 митингующих, выступающих против режима Николаса Мадуро, бросили за решетку.

      Теги: Сумы Выпуск новостей Пожар Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 3312
      Смарт-счетчики: как экономить на электропотреблении
      сегодня , 13:00 Смарт-счетчики: как экономить на электропотреблении
      Яніна Ткачук 311
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      сегодня , 12:01 Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      Блог Медіа 331
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 933
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук