Выпуск новостей за 12:00 Интервью Зеленского в спортзале. Последствия непогоды в Украине

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского называют первым "несистемным гарантом" и он продолжает это доказывать. На этот раз дал интервью из спортзала. На Кировоградщине молния попала в здание райадминистрации, из-за чего загорелась кровля и актовый зал. А на Тернопольщине жители приходят в себя от мощного ливня.

Также в выпуске: Сегодня хоронят 5-летнего мальчика, которого, по предварительной версии, застрелили пьяные полицейские. Трое украинских бойцов погибли на Донбассе за прошедшие сутки. Верховная Рада пытается ввести процедуру импичмента.

Источник: 24 канал