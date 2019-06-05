Выпуск новостей за 12:00 Интервью Зеленского в спортзале. Последствия непогоды в Украине
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского называют первым "несистемным гарантом" и он продолжает это доказывать. На этот раз дал интервью из спортзала. На Кировоградщине молния попала в здание райадминистрации, из-за чего загорелась кровля и актовый зал. А на Тернопольщине жители приходят в себя от мощного ливня.
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Источник: 24 канал
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