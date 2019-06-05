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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 12:00 Интервью Зеленского в спортзале. Последствия непогоды в Украине

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского называют первым "несистемным гарантом" и он продолжает это доказывать. На этот раз дал интервью из спортзала. На Кировоградщине молния попала в здание райадминистрации, из-за чего загорелась кровля и актовый зал. А на Тернопольщине жители приходят в себя от мощного ливня.

      Также в выпуске:

      Сегодня хоронят 5-летнего мальчика, которого, по предварительной версии, застрелили пьяные полицейские.

      Трое украинских бойцов погибли на Донбассе за прошедшие сутки.

      Верховная Рада пытается ввести процедуру импичмента.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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