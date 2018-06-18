Выпуск новостей за 12:00: Избиение журналиста в Херсоне. Обыски и задержания в Крыму

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 12:00 – в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. В оккупированном Крыму новая волна обысков. Оккупанты задержали крымского татарина Юнуса Сейтумерова и его дочь.

Также в выпуске: Ситуация на фронте.



Непогода снова накрыла часть Украины. В Одесской области над морем пронесся смерч.



Омбудсвумен Украины Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных.