Выпуск новостей за 12:00: Избиение журналиста в Херсоне. Обыски и задержания в Крыму
В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 12:00 – в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. В оккупированном Крыму новая волна обысков. Оккупанты задержали крымского татарина Юнуса Сейтумерова и его дочь.
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Источник: 24 Канал
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