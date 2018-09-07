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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 12:00: Эвакуация детей из Херсонщины. Приезд хасидов в Украину

Выпуск новостей 123 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – детей из приграничных сел, которые страдают от выбросов завода "Титан" и пограничников эвакуируют до Скадовска. Умань, что на Черкасщине, готовится к наплыву паломников. Хасиды со всего мира едут на празднование иудейского Нового года. В этом году в городе ожидают около 35 тысяч паломников.

Также в выпуске:

На Донбассе бушует непогода: обесточены 3 населенных пункта.

Сирия готовится применить химическое оружие в Идлибе.

Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось до 16.

 

Теги: религия Новости Киева Выпуск новостей Экология Дети и несовершеннолетние Химвыброс в Армянске Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Херсона Хасиды в Умани евреи
Источник: 24 канал
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