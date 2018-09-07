Выпуск новостей за 12:00: Эвакуация детей из Херсонщины. Приезд хасидов в Украину

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – детей из приграничных сел, которые страдают от выбросов завода "Титан" и пограничников эвакуируют до Скадовска. Умань, что на Черкасщине, готовится к наплыву паломников. Хасиды со всего мира едут на празднование иудейского Нового года. В этом году в городе ожидают около 35 тысяч паломников.

Также в выпуске: На Донбассе бушует непогода: обесточены 3 населенных пункта. Сирия готовится применить химическое оружие в Идлибе. Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось до 16.