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      Выпуск новостей за 12:00: KAZKA не едет на Евровидение. Апелляция Дронова

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 12:00 – группа KAZKA отказалась представлять страну на Евровидении в Тель-Авиве. Члены правления НСТУ предполагают, что Украина в этом году может вообще отказаться от участия в песенном конкурсе. Один из виновников трагической ДТП в Харькове Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, планирует подавать апелляцию на приговор.

      Также в выпуске:

      В Карпатах спасатели всю ночь искали заблудившихся лыжников.

      В Киеве активисты собрали акцию протеста против отмены статьи, по которой чиновники должны доказывать происхождение доходов.

      Российские боевики за последние сутки 11 раз обстреляли позиции ВСУ.

      blog_ava
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      Теги: Судьи ДТП в Харькове Евровидение Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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