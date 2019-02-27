Выпуск новостей за 12:00: KAZKA не едет на Евровидение. Апелляция Дронова
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 12:00 – группа KAZKA отказалась представлять страну на Евровидении в Тель-Авиве. Члены правления НСТУ предполагают, что Украина в этом году может вообще отказаться от участия в песенном конкурсе. Один из виновников трагической ДТП в Харькове Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, планирует подавать апелляцию на приговор.
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Источник: 24 Канал
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