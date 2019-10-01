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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Когда Рада рассмотрит бюджет-2020. Нападение на прохожих в Полтаве

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей по 1 октября по состоянию на 12:00 – Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины уже 18 октября.

      Также в выпуске:

      Известный голливудский актер Том Круз приехал в Киев и уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.

      Боевики за прошедшие сутки вновь прибегли к провокациям из тяжелого вооружения. Один военный ранен на передовой в результате вражеских обстрелов.

      В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу.

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      Теги: Криминальные новости Бюджет 2020 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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