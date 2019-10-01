Выпуск новостей за 12:00: Когда Рада рассмотрит бюджет-2020. Нападение на прохожих в Полтаве
В выпуске новостей по 1 октября по состоянию на 12:00 – Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины уже 18 октября.
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Боевики за прошедшие сутки вновь прибегли к провокациям из тяжелого вооружения. Один военный ранен на передовой в результате вражеских обстрелов.
В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу.
Источник: 24 канал
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