Выпуск новостей за 12:00: Конференция по безопасности в Германии. Мощный шторм в США

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 12:00 – в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности. Петр Порошенко посетит мероприятие и представит там доказательства вмешательства России в выборы в Украине. Север Калифорнии накрыл мощный шторм: за 24 часа там выпало до семи сантиметров осадков. По меньшей мере два человека погибли.

Также в выпуске: В Украине чтят память погибших солдат на войне в Афганистане. Суд избрал Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в 2,5 миллиона гривен. Смертник в автомобиле въехал в военный конвой в штате Кашмир – 100 килограммов взрывчатки привели к гибели по меньшей мере 40 солдат. В Харькове люди вышли на митинг за обещание оплаты, хотя кандидатом, за которого они должны были выступать, назвали маньяка-убийцу Оноприенко.