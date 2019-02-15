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      Выпуск новостей за 12:00: Конференция по безопасности в Германии. Мощный шторм в США

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 12:00 – в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности. Петр Порошенко посетит мероприятие и представит там доказательства вмешательства России в выборы в Украине. Север Калифорнии накрыл мощный шторм: за 24 часа там выпало до семи сантиметров осадков. По меньшей мере два человека погибли.

      Также в выпуске:

      В Украине чтят память погибших солдат на войне в Афганистане.

      Суд избрал Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в 2,5 миллиона гривен.

      Смертник в автомобиле въехал в военный конвой в штате Кашмир – 100 килограммов взрывчатки привели к гибели по меньшей мере 40 солдат.

      В Харькове люди вышли на митинг за обещание оплаты, хотя кандидатом, за которого они должны были выступать, назвали маньяка-убийцу Оноприенко.

       

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      Теги: Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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