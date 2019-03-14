Выпуск новостей за 12:00: Корь во Львове. Мощный циклон в США
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 12:00 – в областной инфекционной больнице двое детей находятся в коме из-за последствий кори. Они без сознания, с судорогами и отеком мозга. Центральными штатами Америки пронесся мощный циклон с сильным ветром и обильными осадками, двое человек погибли и несколько сотен тысяч семей отрезаны от света.
Также в выпуске:
В Малайзии более 500 человек отравились из-за токсичных выбросов в реку. В больницах остается более полутора сотен человек.
Полу Манафорту выдвинули новые обвинения, его осудили на 7,5 лет тюрьмы.
Недалеко от Винницы на трассе Житомир-Могилев-Подольский вспыхнул автобус.
Источник: 24 канал
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