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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Лагерь, где отравились дети, снова работает. Зэк-беглец не пойман.

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 12:00 – в детский лагерь "Славутич" на Киевщине, заехала новая смена – более 200 детей. Тогда как три экспертизы обнаружили в пищеблоке учреждения стафилококк и кишечную палочку. Полиция поймала двух беглецов из одесской колонии, поиски третьего продолжаются.

Также в выпуске:

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В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца.

Почему бойкот ЧМ-2018 не удался.

Сенаторы США хотят вызвать на слушания переводчика Дональда Трампа.

84 человека в больнице в результате отравления в детском лагере в Донецкой области.

Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Новости Одессы отравление
Источник: 24 канал
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