Выпуск новостей за 12:00: Лагерь, где отравились дети, снова работает. Зэк-беглец не пойман.
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 12:00 – в детский лагерь "Славутич" на Киевщине, заехала новая смена – более 200 детей. Тогда как три экспертизы обнаружили в пищеблоке учреждения стафилококк и кишечную палочку. Полиция поймала двух беглецов из одесской колонии, поиски третьего продолжаются.
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Источник: 24 канал
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