Выпуск новостей за 12:00: Лагерь, где отравились дети, снова работает. Зэк-беглец не пойман.

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 12:00 – в детский лагерь "Славутич" на Киевщине, заехала новая смена – более 200 детей. Тогда как три экспертизы обнаружили в пищеблоке учреждения стафилококк и кишечную палочку. Полиция поймала двух беглецов из одесской колонии, поиски третьего продолжаются.

Также в выпуске: Ситуация на фронте: один защитник погиб, двое раненых. В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца. Почему бойкот ЧМ-2018 не удался. Сенаторы США хотят вызвать на слушания переводчика Дональда Трампа. 84 человека в больнице в результате отравления в детском лагере в Донецкой области.