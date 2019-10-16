Выпуск новостей за 12:00: Маньяк в Киеве. Протесты в Париже

В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 12:00 – недавно жителей столицы всколыхнула новость об опасном маньяке. Жертвами его рук стали по меньшей мере четыре человека и все это мужчины старше 60 лет. На улицы Парижа вышли тысячи пожарных. Они требуют увеличить их зарплату. Из-за протеста центр города французской столицы остановился в пробках.

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