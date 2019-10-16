13:55
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Выпуск новостей за 12:00: Маньяк в Киеве. Протесты в Париже

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 12:00 – недавно жителей столицы всколыхнула новость об опасном маньяке. Жертвами его рук стали по меньшей мере четыре человека и все это мужчины старше 60 лет. На улицы Парижа вышли тысячи пожарных. Они требуют увеличить их зарплату. Из-за протеста центр города французской столицы остановился в пробках.

      Также в выпуске:

      На Донбассе снайперская пуля унесла жизнь 36-летней Ярославы Никоненко, которая воевала в 101 отдельной бригаде охраны Генштаба.

      Разведение войск откладывается: трехсторонняя контактная группа в Минске снова не смогла договориться.

      В испанской Барселоне вторые сутки не утихают протесты. Люди на улицах стали более агрессивными, в городе начались беспорядки.

      Вице-президент США Майк Пенс отправляется в Турцию на срочные переговоры о прекращении огня в Северной Сирии.

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      39945
      Теги: Новости Украины Новости Франции Протесты Новости Киева Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 622
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 600
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2745
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8244
      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      15 октября , 22:26 На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      Василь Денисюк 1664
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук