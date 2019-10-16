Выпуск новостей за 12:00: Маньяк в Киеве. Протесты в Париже
В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 12:00 – недавно жителей столицы всколыхнула новость об опасном маньяке. Жертвами его рук стали по меньшей мере четыре человека и все это мужчины старше 60 лет. На улицы Парижа вышли тысячи пожарных. Они требуют увеличить их зарплату. Из-за протеста центр города французской столицы остановился в пробках.
Также в выпуске:
На Донбассе снайперская пуля унесла жизнь 36-летней Ярославы Никоненко, которая воевала в 101 отдельной бригаде охраны Генштаба.
Разведение войск откладывается: трехсторонняя контактная группа в Минске снова не смогла договориться.
В испанской Барселоне вторые сутки не утихают протесты. Люди на улицах стали более агрессивными, в городе начались беспорядки.
Вице-президент США Майк Пенс отправляется в Турцию на срочные переговоры о прекращении огня в Северной Сирии.
Выбор редакции
-
Рада приняла законопроект о судьях: что предусматривает инициатива Зеленскогосегодня , 13:22
-
Оргкомитет Евровидения в Украине объявил о старте Нацотбора: детали и новые правиласегодня , 12:58
-
Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективысегодня , 11:50