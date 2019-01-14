Выпуск новостей за 12:00: Масштабное ДТП на Харьковщине. Причина пожара на химзаводе в Калуше
В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 12:00 – под Чугуевом на Харьковщине произошло масштабное ДТП – столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка. В результате аварии 4 человека погибли, еще 11 травмированы. Владельцев калушского химзавода подозревают в нарушении правил безопасности. Спасатели предполагают, что причиной масштабного пожара могли стать изношенные трубопроводы.
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Источник: 24 канал
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