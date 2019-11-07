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      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 12:00: "Минирование" поезда на Житомирщине. Обвал потолка в театре Лондона

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 12:00 - в Житомирской области полтысячи пассажиров "Интерсити" эвакуировали из-за сообщения о заминировании. Во время полуторачасовой проверки взрывчатку не нашли, поэтому движение восстановили. В Лондоне прямо во время спектакля в театре на зрителей обрушился потолок. К счастью, никто не погиб. Впрочем, несколько человек таки получили повреждения.

      Также в выпуске: 

      В Киеве мужчины в форме и масках выселяют людей из общежития: якобы, те не имеют документов, позволяющих им там жить.

      Американское издание The New York Times опубликовало в качестве иллюстрации к статье карту Украины без Крыма.

      Олег Ляшко устроил потасовку с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

      Медики военного госпиталя просят сдать кровь для пяти раненых бойцов: их накануне самолетом доставили в Киев из Харькова.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Новости Житомира Фейковые заминирования Железная дорога Великобритания
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