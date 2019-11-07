Выпуск новостей за 12:00: "Минирование" поезда на Житомирщине. Обвал потолка в театре Лондона

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 12:00 - в Житомирской области полтысячи пассажиров "Интерсити" эвакуировали из-за сообщения о заминировании. Во время полуторачасовой проверки взрывчатку не нашли, поэтому движение восстановили. В Лондоне прямо во время спектакля в театре на зрителей обрушился потолок. К счастью, никто не погиб. Впрочем, несколько человек таки получили повреждения.

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