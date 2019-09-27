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      Выпуск новостей за 12:00: Миссия МВФ в Украине. Отравление алкоголем на Львовщине

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 12: 00 - миссия МВФ уезжает из Украины, однако дискуссии по новой программе продолжатся еще на несколько недель. В Самборе, что на Львовщине, пятеро несовершеннолетних попали в больницу с отравлением алкоголем. Их родителям выписали штраф за ненадлежащее неисполнение своих обязанностей.

      Также в выпуске:

      Андрей Богдан летал в Россию с Азаровым накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году.

      Пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ООС, одного украинского военного ранили.

      На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: там за селом Одинковка загорелись 30 гектаров сухой травы и заброшенный сад.

      Украинский певец Олег Винник принял участие в флешмобе "Всем мир" вместе с артистами РФ, которые поддерживают агрессивную политику Кремля.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Алкоголь Новости Львова МВФ
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