Выпуск новостей за 12:00: Миссия МВФ в Украине. Отравление алкоголем на Львовщине

В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 12: 00 - миссия МВФ уезжает из Украины, однако дискуссии по новой программе продолжатся еще на несколько недель. В Самборе, что на Львовщине, пятеро несовершеннолетних попали в больницу с отравлением алкоголем. Их родителям выписали штраф за ненадлежащее неисполнение своих обязанностей.

Также в выпуске: Андрей Богдан летал в Россию с Азаровым накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году. Пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ООС, одного украинского военного ранили. На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: там за селом Одинковка загорелись 30 гектаров сухой травы и заброшенный сад. Украинский певец Олег Винник принял участие в флешмобе "Всем мир" вместе с артистами РФ, которые поддерживают агрессивную политику Кремля.