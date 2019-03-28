Выпуск новостей за 12:00: Молодежи нет в списках избирателей. Суд над крымскими татарами
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 12:00 – молодежь не находит себя в списках избирателей. Тех, кто будет голосовать впервые, органы регистрации в списки не внесли, и сейчас ничего изменить уже нельзя. Оккупационный суд Крыма продолжит выбирать меры задержанным накануне крымским татарам. Всего слушания пройдут в отношении 13 задержанных, уже арестовали 10 крымских татар.
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Источник: 24 канал
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