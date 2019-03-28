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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 12:00: Молодежи нет в списках избирателей. Суд над крымскими татарами

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 12:00 – молодежь не находит себя в списках избирателей. Тех, кто будет голосовать впервые, органы регистрации в списки не внесли, и сейчас ничего изменить уже нельзя. Оккупационный суд Крыма продолжит выбирать меры задержанным накануне крымским татарам. Всего слушания пройдут в отношении 13 задержанных, уже арестовали 10 крымских татар.

      Также в выпуске:

      Боевики 13 раз обстреляли позиции наших войск, никто из украинских военных не пострадал.

      Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком.

      Британский парламент забраковал 8 альтернативных вариантов выхода страны из ЕС.

      blog_ava
      Главные новости 27 марта: взрывы в Кропивницком, акции "Нацкорпуса" и произвол ФСБ в Крыму
      сегодня
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Крыма Выпуск новостей Судьи Крымские татары
      Источник: 24 канал
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