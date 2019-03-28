Выпуск новостей за 12:00: Молодежи нет в списках избирателей. Суд над крымскими татарами

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 12:00 – молодежь не находит себя в списках избирателей. Тех, кто будет голосовать впервые, органы регистрации в списки не внесли, и сейчас ничего изменить уже нельзя. Оккупационный суд Крыма продолжит выбирать меры задержанным накануне крымским татарам. Всего слушания пройдут в отношении 13 задержанных, уже арестовали 10 крымских татар.

Также в выпуске: Боевики 13 раз обстреляли позиции наших войск, никто из украинских военных не пострадал. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком. Британский парламент забраковал 8 альтернативных вариантов выхода страны из ЕС.

Источник: 24 канал