Выпуск новостей за 12:00: Мощные торнадо в США. ВОЗ о вспышках COVID-19

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 12:00 – США накрыло несколько торнадо. Больше всего пострадали штаты Миссисипи и Луизиана. Власти при этом решили не закрывать укрытия для людей, пострадавших от непогоды, несмотря на эпидемию коронавируса. В ВОЗ заявили, что вспышки COVID-19 в мире будут продолжаться, пока медики не найдут от него вакцину. Маловероятно, что они будут волнообразными

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В Николаевской области зафиксировали уже 5 случаев COVID-19. Новые случаи обнаружили у людей, контактировавших с пенсионерками, у которых раньше подтвердили заболевание.

Из-за пандемии коронавируса задерживается расследование сбития украинского самолета в Иране. Канада попросила отложить расшифровку черных ящиков. К ней присоединился еще ряд стран.

Спасатели не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. К тушению пламени привлекают все больше людей. Пламя видно даже со спутников NASA.

Космический корабль Space X, который месяц назад успешно добрался до МКС, вернулся на Землю. Капсула должна была доставить со станции оборудование с результатами экспериментов и личные сообщения астронавтов.