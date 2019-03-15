Выпуск новостей за 12:00: НАБУ и коррупция в "Укроборонпроме". Ограбление ювелирки в Борисполе

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 12:00 – Артем Сытник в эфире 24 канала заявил, что скандальные записи разговоров Гладковского-младшего и его приятелей в НАБУ не передавались. Накануне четверо вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Борисполе на сумму около 5 миллионов гривен, грабителей до сих пор ищут.

Также в выпуске: Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты оккупантов огнем в ответ. Украинские военные провели масштабные учения в Азовском море с привлечением боевых кораблей и военной авиации. В двух мечетях в Новой Зеландии произошла стрельба, по меньшей мере 49 человек погибли