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      Выпуск новостей за 12:00: НАБУ и коррупция в "Укроборонпроме". Ограбление ювелирки в Борисполе

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 12:00 – Артем Сытник в эфире 24 канала заявил, что скандальные записи разговоров Гладковского-младшего и его приятелей в НАБУ не передавались. Накануне четверо вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Борисполе на сумму около 5 миллионов гривен, грабителей до сих пор ищут.

      Также в выпуске:

      Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты оккупантов огнем в ответ.

      Украинские военные провели масштабные учения в Азовском море с привлечением боевых кораблей и военной авиации.

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      Теги: Выпуск новостей Коррупционные схемы в Укроборонпроме НАБУ Новости Борисполя Ограбления
      Источник: 24 канал
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