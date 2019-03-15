Выпуск новостей за 12:00: НАБУ и коррупция в "Укроборонпроме". Ограбление ювелирки в Борисполе
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 12:00 – Артем Сытник в эфире 24 канала заявил, что скандальные записи разговоров Гладковского-младшего и его приятелей в НАБУ не передавались. Накануне четверо вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Борисполе на сумму около 5 миллионов гривен, грабителей до сих пор ищут.
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Источник: 24 канал
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