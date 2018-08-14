Выпуск новостей за 12:00: Наезд на людей в Лондоне. Псевдореабилитация в Броварах
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – в Лондоне у здания парламента неизвестный въехал в толпу. Несколько человек получили ранения, водитель задержан. Под Киевом обнаружили реабилитационный центр, в котором насильно удерживали 21 человека. Наряду с нарко- и алкозависимыми находились вполне здоровые люди – двое 14-летние девушки и 80-летняя женщина.
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Источник: 24 канал
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