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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Наезд на людей в Лондоне. Псевдореабилитация в Броварах

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – в Лондоне у здания парламента неизвестный въехал в толпу. Несколько человек получили ранения, водитель задержан. Под Киевом обнаружили реабилитационный центр, в котором насильно удерживали 21 человека. Наряду с нарко- и алкозависимыми находились вполне здоровые люди – двое 14-летние девушки и 80-летняя женщина.

Также в выпуске:

В Киеве из-за футбольного матча между киевским "Динамо" и чешской "Славией" три станции метро изменят график работы.

Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США для Украины на следующий год – 250 миллионов долларов.

В Украине 14 августа отмечают праздник Маковея, который еще называют Медовый Спас.

Теги: Лондон Криминальные новости Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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