Выпуск новостей за 12:00: Наезд на людей в Лондоне. Псевдореабилитация в Броварах

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – в Лондоне у здания парламента неизвестный въехал в толпу. Несколько человек получили ранения, водитель задержан. Под Киевом обнаружили реабилитационный центр, в котором насильно удерживали 21 человека. Наряду с нарко- и алкозависимыми находились вполне здоровые люди – двое 14-летние девушки и 80-летняя женщина.

Также в выпуске: В Киеве из-за футбольного матча между киевским "Динамо" и чешской "Славией" три станции метро изменят график работы.



Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США для Украины на следующий год – 250 миллионов долларов.



В Украине 14 августа отмечают праздник Маковея, который еще называют Медовый Спас.